Matsvinn redusert, har solgt 25.000 nedprisede varer

Kvæfjord har fra før en egen satsing på lokalprodusert og kortreist mat. Innbyggerne i kommunen er i tillegg flinke til å ta i bruk ny teknologi for å unngå unødig matsvinn. Joker har som mål å redusere matkasting med 70 prosent innen 2025. De har inngått et samarbeid med Throw No More som går ut på at kunder enkelt kan se nedprisede varer i en app og deretter handle de i butikken. Ifølge reklamen skal kundene på den måten spare penger – samtidig som de redder mat fra å bli kastet.

På Borkenes har i hvert fall både butikk og kunder tatt grep for å redusere matsvinnet. Joker Borkenes har snart solgt 25.000 nedprisede varer. Man kan trygt konkludere med at kundene har omfavnet muligheten til å bruke applikasjonen.