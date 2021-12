nyheter

Huseiernes Landsforbund gikk tirsdag ut med tall som viser at Harstad har det dyreste byggesaksgebyret i Troms og Finnmark i et regnestykke med en enebolig som søkes bygd. I Harstad må søker ut med nesten 24.000 kroner. Et stykke bak på lista, som inkluderer over 30 kommuner fra grensa til Nordland i sør til russegrensen i nordøst, lå Kvæfjord på fjerdeplass, med cirka 16.000 kroner. Noe mange mener er dyrt. Lindebø er ikke enig.

Stor jobb

– Mange er ikke klar over hvor mye arbeid og kompetanse som trengs for en forsvarlig behandling av en byggesøknad. Ofte er det behov for veiledning opp mot behandlingen. Kanskje en befaring. Alt skal matrikkelføres og kart oppdateres. Vi er pliktig å forsikre oss om at de som har ansvarsretten har den formelle kompetanse som kreves.