Se video: Slik kan parken og kunstprosjektet i Harstadhamn bli

Det skal i tilknytning til boligområdene i Harstadhamn etableres en ny offentlig park. Stien lang sjøen går gjennom området, og det er planlagt et kunstprosjekt langs stien. I tillegg skal det etableres en småbåthavn i tilknytning til parken.

Slik kan parken bli:

Harstadhamn from Harstad kommune on Vimeo.

Etter at prosjektet ble lansert, har det kommet store demonstrasjoner fra beboerne i området. Klagene går ut på at installasjonene i parken vil bli en hekkeplass for måker. Les mer om saken her:

Anbefaler å etablere park med kunstverk tross heftige protester Harstad kommunestyre skal neste uke ta stilling til om planene for utsmykkingene av Atlantis kunstpark i Harstadhamn.

Kunstparken i Harstadhamn: – Et overtramp av kommunen og en demokratisk skandale Beboerne i Harstad Hamn er mildt sagt kritiske til saksbehandlingen i forbindelse med opprettelsen av kunstparken i indre Harstadhamn.

Heftige protester mot kunstpark-installasjoner: – Dette blir en hekkeplass for måker Stemningen er mildt sagt dårlig blant beboerne på Holstneset rundt planene for utsmykkingene at Atlantis kunstpark i Harstadhamn.