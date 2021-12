nyheter

Selskapet har jobbet med planene om å blant annet å bygge et stort parkeringshus i fire år.

- Årsaken til at det har tatt tid er i hovedsak nærheten til Forsvaret og deres aktivitet på Evenes. Evenes Utvikling AS er nå i tett samarbeid med Forsvarsbygg for å finne gode løsninger med hensyn til risiko, sikkerhet og støy opp mot Forsvarets aktivitet på Evenes flystasjon, sier Jann Lindberg og Bjørn Harald Sørli, som er en av eierne.