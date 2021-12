Harstadkomponist fikk Edvard-prisen

nyheter

Komponist Agnes Ida Pettersen komponerte et av fjorårets aller mest velkomponerte musikkverk. Det mener EDVARD-juryen, som har kåret henne til vinneren av Samtid-kategorien for 2021.



– Verkets uttrykksfulle kontraster og mangfoldige assosiasjoner omfavner alt fra folketoner til barokken, med en utforskende og skinnende klanglig overflate, skriver juryen i sin begrunnelse.

Utdelt siden 1998

EDVARD-prisen har vært delt ut årlig av TONO siden 1998, og deles ut i fem kategorier til komponister og sangtekstforfattere som har skapt musikkverk av særlig høy kvalitet det foregående år.

– EDVARD-prisen deles ut til komponister og sangtekstforfattere. Den har gjennom mer enn 20 år vært viktig for å skape oppmerksomhet omkring nyskrevet norsk musikk og det arbeidet komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere gjør. Det står en tung fagjury bak, og som nå mener at Agnes Ida Pettersen står bak et av de aller mest velskrevne musikkverkene som ble urfremført i 2020, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Juryens begrunnelse

«Agnes Ida Pettersens verk Å vere i livet er en tonesetting av et dikt av lyriker Halldis Moren Vesaas (1907–1995). Teksten er en hyllest til mor og en omfavnelse av livet og den tilstedeværelsen, rommet og tryggheten det byr på. Dette gjenspeiles av Pettersen, som tonesetter teksten i sin fulle dybde. De mange meningslagene formidles i musikken med rik palett av virkemidler. Verkets uttrykksfulle kontraster og mangfoldige assosiasjoner omfavner alt fra folketoner til barokken, med en utforskende og skinnende klanglig overflate. Det ligger en stor inspirasjonsbredde og et spenn av tekniske detaljer i verket, alt sømløst sammenføyd til en musikalsk helhet. Verket utstråler både trygghet og lekenhet. Den klangmessige kompleksiteten oppleves lett og berikende på én og samme tid.»



Juryen for EDVARD-prisen 2020 har bestått av juryleder Torgny Amdam (NOPA), Peter Edwards (Norsk Komponistforening), Samsaya Sharma (NOPA), Sten Ove Toft (Uavhengig), Ole Børud (uavhengig), Thomas Wettergreen (Musikkforleggerne), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening) og Oda Svendsby (Musikkforleggerne).