Solid støtte til planene om ungdomskor

Etter konserten med «mine Damer» sist søndag kveld, dukket Lillian Mathisen fra Gjensidigestiftelsen opp med en sjekk på kr 50.000 for å kunne igangsette den videre planlegging av korprosjektet. Sjekken ble overrakt til Lise Marie Nordli og Siv Anne Stordahl, henholdsvis styreleder og økonomisk ansvarlig prosjektgruppa for koret. Selvsagt var det to glade og svært overraskede damer som mottok sjekken.

Høyt kunstnerisk nivå

Den som skal være kunstnerisk leder er alltid tilstedeværende Dag Erik Enoksen, som forventer et kor med høy kvalitet. Koret skal opp på et nivå, som gjør at de vekker både oppsikt og interesse.

-Det skal stilles krav til hver enkelt sanger, så det er snakk om å prøvesynge for å få innpass. Målet er å få et kor av så høy kvalitet at det kan bli lagt merke til nasjonal målestokk, og etter hvert også kunne konkurrere internasjonalt.

Etter planen skal koret starte å rekruttere sangere i første halvår av 2022, og deretter ganske raskt komme i gang med det kunstneriske arbeidet.