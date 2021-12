Gjeninnfører munnbind i alle flygninger fra 4. desember

nyheter

Dette skriver selskapet i en pressemelding. Påbudet gjelder fra lørdag 4. desember, men selskapet oppfordrer alle passasjerer til å benytte munnbind allerede i dag dersom de har mulighet for det.

– Det er krav om medisinsk munnbind

– Tørkle, skjerf eller egenproduserte masker ikke tilstrekkelig

– Du må selv ta med eget munnbind som dekker nese og munn

– Hvis du lider av en sykdom som forhindrer deg i å ha på munnbind, skal du fremvise medisinsk bekreftelse til gate-personalet før du går om bord på flyet

– Barn under seks år er ikke pålagt å bruke munnbind om bord

