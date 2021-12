nyheter

I Arbeidsmiljøutvalget onsdag var temaet gjenstand for en grundig debatt.

– De fleste avdelinger har godt arbeidsmiljø, men på noen plasser er det ikke bra. Vi har fått meldinger om uforsvarlig arbeidsmiljø i ulike avdelinger. Det er bra at det kommer opp slik at vi kan gjøre noe med det. Samtidig er jeg sterkt kritisk til at dette har fått lov til å utvikle seg over år. På generelt grunnlag vil jeg påstå at en del av utfordringene på arbeidsplasser er knyttet til ledelsesnivået, sa SVs Edvin Eriksen, og fortsatte: