To drept i trafikken i Nord-Norge i november

Dette rapporterer Statens vegvesen. I november var det to omkomne i Nord-Norge - et i hver av fylkene Troms og Finnmark og Nordland. Begge ulykkene var møteulykker der personbil møtte tungbil. En kvinne og en mann mistet livet i ulykkene.

Det var også to dødsulykker i Vestland, ellers ingen døde i trafikken i de andre fylkene i november. Etter årets 11 første måneder er tallet på omkomne 80. For ti år siden var det tre ganger så mange døde på veiene i november. Guro Ranes i Statens vegvesen slår et slag for oppmerksomhet i trafikken, når vi nå går inn i en travel førjulstid.

- Det har vært mye snakk om bruk av mobiltelefon mens man kjører, den siste tiden. Men det er bare en av alle de små oppmerksomhetstyvene som tar vår oppmerksomhet i trafikken. Vi dagdrømmer og spiser, bytter radiokanal, sminker oss og leser kart. Alt dette gjør vi i fart, og ofte går det bra. Men i 3 av 10 dødsulykker i trafikken, skjer det svært alvorlige ulykker på grunn av at vi tror vi kan multitaske.

- Bilkjøring krever og fortjener din hele og fulle oppmerksomhet, sier Ranes – og oppfordrer alle til å tenke litt ekstra over dette når vi nå går inn i førjulstiden. Vi har ingen å miste, sier hun.