Levende lys skaper kos og stemning, og blir hyppig brukt i forbindelse med adventstiden og julefeiringen.

– Det kan dessverre se ut til at brennbar juledekor i kombinasjon med levende lys er tiltakende igjen, etter noen år der brennbare lysestaker og lignende har vært fraværende. Det er derfor på tide å advare om at levende lys økter brannfaren, og at åpen ild fortsatt er og har vært en av de hyppigste årsakene til brann i bolig, sier leder for boligseksjonen Siv Bratteng.