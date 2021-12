"Manne" Løkholm (67) er død

nyheter

Ola Magnus "Manne" Løkholm har vært en kjent person i Harstad gjennom flere tiår. Først og fremst har Løkholm vært kjent for sin mangeårige jobb som kulturhusdirektør ved Harstad kulturhus. I senere tid var han leder i Castello festivalsenter.

Onsdag gikk familien ut med at Løkholm har gått bort i en alder av 67 år.

– Mammas elskede kjæreste, vår umistelige pappa og morfar har brått og uventet gått ut av tiden. Vi trøster hverandre, men verden er et fattigere sted, skriver familien på Facebook.

Manne var også medgrunnlegger av Nordnorsk Litteraturfestival. Han ble tildelt Seire ved å dele-prisen i 2001, og Kulturprisen i 2018.

Styreleder Bård Borch Michalsen i Harstad kulturhus sier at det var en forferdelig trist nyhet å få.

– Manne var en svært god venn og nabo. Det var en fryd og en fest å jobbe sammen med han som styreleder i Harstad kulturhus. En bauta i kulturharstad er gått bort. Han var en fantastisk ambassadør for kultur, og for Harstad. Han var drivende dyktig og uvanlig sympatisk som person. Alle våre tanker går nå til kona Kirsti, og til barn og barnebarn, sier Michalsen.

Også ordfører Kari-Anne Opsal synes nyheten er kjempetrist.

– Manne var en person som har betydd mye for Harstad og kulturlivet i byen. Han var en organisator, og en kreativ bypatriot. Han var lett å samarbeide med. Han var med å starte produsentstudiet i Harstad, bare for å nevne en av mange ting Manne har gjort for byen. Han var en koselig og hyggelig kar. Det er fryktelig trist at han har gått bort. Han gikk bort alt for tidlig. Tankene får til Kirsti, jentene og resten av hans kjære, sier Opsal.