Gir penger fra boksalg til gatelagene

nyheter

– En del av det nye som har skjedd i norsk toppfotball, er at klubbene er blitt flinkere til å bruke sin status til å hjelpe mennesker som ikke alltid har det så lett. Opprettelsen av gatelag er en del av dette flotte arbeidet. Et slikt tiltak viser at fotball er mer enn bare landslag og Champions League, sier Perry i en pressemelding.

Det første gatelaget så dagens lys i Fredrikstad i 2011. Fire år senere ble Fotballstiftelsen etablert. I 2021 har Norge så mange som 28 gatelag tilhørende toppklubbene rundt om i landet. Disse driver fotballaktivitet på dagtid for mennesker med angst- og rusrelaterte utfordringer.