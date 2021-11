- Vil ikke gå for strukturelle endringer generelt

nyheter

– Vi kommer ikke til å gå for forslagene om nedleggelse av skoler og barnehager, og ingen strukturelle endringer generelt, sier ordfører Helene Berg Nilsen (Ap) til Harstad Tidende.

I stedet ønsker partiet å spare inn på stillinger i administrasjonen.

– Detaljene kommer senere. Vi har tatt ned rammen, og vil ha tre prosent nedtrekk generelt. Nå gjenstår en tilbakemelding fra enheten hvordan dette vil slå ut. vi er avhengig av å vite konsekvensene før noe vedtas, sier Berg Nilsen.

Rådmannen presenterte sitt forslag til økonomiplan for 2022–2025 tidligere i november. Helse og omsorg omprioriteres først i den foreslåtte omstruktureringen i kommunen.

Her foreslås Kongsvik skole og Sandstrand skole lagt ned. Det foreslås blant annet også styrt avvikling av Grovfjord bo- og servicesenter og Sandstrand bo- og servicesenter.

Flere innbyggere, blant annet FAU Kongsvik, har protestert på forslag om å legge ned de lokale skolene.

– Vil ikke røre barnehager

Det foreslås også å legge ned barnehagene Kanutten og Sandstrand, samt å bygge ny barnehage på Fjelldal/Ramsund.

Høyre er ubestemt på om de vil gå for alle tiltakene, ifølge gruppeleder Liv Kristin Johnsen.

Hun poengterer at partiet gikk til valg på å ikke innføre eiendomsskatt og beholde barnehagene som de er.

– Småbarnsfamiliene må ha det greit i hverdagen. Noen av de foreslåtte tiltakene må vi nok kanskje gå for slik at vi komme i mål.

– Da kommunene ble sammenslått, visste man at det var en langstrakt kommune med mange bygder og at det var for lavt folketall til å drifte alle enheter, så jeg er ikke overrasket over budsjettforslaget.

– Vi har høy dekning på institusjonsplasser, så man må nok ta ned noe dersom en skal kunne komme i gang med nytt sykehjem. Når det gjelder skoler, er rådmannens forslag gjort med bakgrunn i at elevtallet er lavt i to av skolene.

– Frykten vår er at hvis vi ikke gjør strukturendringer, kan man få dårlige tjenester på andre viktige områder. At alt skal ligge fast, tror vi ikke er mulig på lang sikt. Vi har et begrenset disposisjonsfond som vil bli tømt eller ett to år hvis vi ikke gjør noe, og da er vi enten på Robek, eller så har vi ikke egen kommune lenger.

Høyre er også bekymret for høyere utgiftsnivå i forbindelse med store, men nødvendige investeringer, som vann- og avløpssituasjonen i Kongsvik, trafikksituasjonen i Evenskjer sentrum og behovet for ny barnehage og sykehjem på sikt.

Redegjorde om robek

Rådmannen har tidligere uttalt at kommunen er i en presset situasjon, og har et disposisjonsfond som tappes for raskt. Derfor må det spares inn i alle enheter og tjenester for å ikke føre kommunen inn i Robek.

Ifølge rådmann Torbjørn Simonsen vil det i 2025 fortsatt være penger i disposisjonsfondet dersom de foreslåtte tiltakene gjennomføres.

- Rådmannen har i sitt forslag til budsjett fremmet forslag til et budsjett og økonomiplan som sikrer en bærekraftig økonomisk stilling fremover basert på en rekke tiltak. Når økonomien blir så anstrengt som den er nå, og hvor disposisjonsfondet (økonomisk reserve) stadig blir mindre og nærmer seg null, må det redegjøres i saksutredningen hva Robek er.

Ifølge det foreløbige budsjettet går kommunen med 16,4 millioner i underskudd i 2021. Konsekvensjustert budsjett tilsier et merforbruk på 89,9 millioner i økonomiplanperioden.

I 2018 ble det omtalt at Tjeldsund hadde opparbeidet seg en ubalanse i økonomien. Da ble det laget et skyggebudsjett for gamle Skånland og Tjeldsund kommuner som skulle slås sammen. Torbjørn Simonsen var klar på at nykommunen hadde en jobb foran seg for å få ned kostnadene.

Budsjettet behandles i formannskapet mandag og i kommunestyret 15. desember.