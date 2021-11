Nå er det bestemt når kommunen og Nordic møter i ny rettsrunde

nyheter

Saken er berammet til 15. februar og skal gå over tre dager, som den også gjorde i Nord-Troms og Senja tingrett. Tema for rettssaken er tilsidesettelse av tildelingsbeslutning etter regelverket for offentlige anskaffelser.

– Spiller Lotto med folks penger Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Eivind Stene, mener Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre må ta ansvar i kino og biblioteksaken, og ikke skyve advokater foran seg.

Stridens kjerne er at Kjøpesenter Nord mener kommunen ikke kunne inngå avtale med Kaarbø Utvikling så lenge de kun var en aktør som ga inn tilbud. I anbudsdokumentene står det at det må være minimum to aktører som gir tilbud, før kommunen kan inngå avtale om bygging av ny kino og bibliotek på Kaarbøkvartalet.