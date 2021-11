nyheter

29. desember samles lokale komikere for å gi harstadfolk en «Happy Ending» på året, ved å sette sammen et flireverdig standup-show. Tidligere år har showet blitt arrangert to ganger i Harstad Kino, og én gang i storsalen i Harstad Kulturhus. I år ville arrangørene teste en ny arena, og inviterte til Arena Nord-Norge.

Billettene ble lagt ut onsdag klokka 12:00, og innen ni timer var standup-showet utsolgt.