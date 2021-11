Nytt aktivitetstilbud for unge i Tjeldsund

nyheter

Tilbudet er en del av Program for folkehelse som er en tiårig satsing (2017-2027) der hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og i tillegg være et godt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

Oppstart etter nyttår

I Tjeldsund kalles aktivitetstilbudet rettet mot ungdomsskoleelever for Friskliv Ungdom, og for unge voksne mellom 16 og 30 år for Friskliv 16+. Prosjektet ledes av Ida Hotvedt som regner med at aktivitetene vil komme i gang etter nyttår.