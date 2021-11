Mads Gilbert: – Hvis det ikke blir gjort noe snarest, er jeg redd vi går mot ny nedstenging av landet

nyheter

(iTromsø): Fredag innførte regjeringen innreiserestriksjoner for reisende fra åtte afrikanske land, etter at det ble kjent at det er en ny variant av koronaviruset fra Sør-Afrika som brer seg over verden. Mutasjonen har fått navnet Omikron. Helseminister Kjerkol uttalte fredag til VG at regjeringen vurderer nye tiltak for å stoppe den økende smittetrenden, blant annet forskrift om bruk av munnbind og karantene.

Dette mener overlege og professor emeritus, Mads Gilbert, langt ifra er tilstrekkelig.