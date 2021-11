nyheter

Da Signe Rottem flyttet til Harstad for fire år siden, bestemte hun seg for å melde seg på Ti på Topp for å bli bedre kjent med nærområdet.

Etter hvert fikk hun seg ny jobb, og bestemte seg for å ta initiativet til å starte et eget lag for å bli bedre kjent med sine kolleger. Dermed fikk hun med seg fem andre, spreke ergoterapeuter og fysioterapeuter, og sammen dannet de laget De sykt spreke + Hundepasserne.