Statsforvalteren med oppfordring til kommunene: – Sykehusene under sterkt press

nyheter

Det opplyser Statsforvalteren i en pressemelding etter et hastemøte om pandemien tirsdag.

– Må stille opp for hverandre

– Dette haster og er nødvendig fordi helsevesenet i kommunene og sykehusene i fylket er under sterkt press, sier statsforvalter Elisabeth Viks Aspaker.

– Tiden er nå inne til å stille opp for hverandre. Kommunene for hverandre og for sykehusene, og vi som innbyggere for hverandre. Det rammer oss alle når sykehusene ikke lenger har kapasitet til å utføre planlagt behandling og viktige operasjoner, sier hun.

Aspaker forventer at alle kommuner forholder seg til gjeldende anbefalinger. Og øker innsatsen der en ikke ser noen effekt.

Regionale anbefalinger

Hun oppfordrer til bruk av munnbind ved kollektivtrafikk, også mellom kommuner i hele regionen, både på buss, båt og fly.

Fylkeslegen vil komme med anbefalinger om er regionalt tilpasset. De vil være klare onsdag.

– Mange kommuner har gjort mye bra, men vi må få med alle nå for å sikre at vi opprettholder et helsevesen som kan sikre nødvendige tjenester til innbyggerne, sier Aspaker.

– Hvis anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren ikke viser tilstrekkelig effekt, så kan en nasjonalt fastsatt forskrift for en samlet region bli sluttresultatet.