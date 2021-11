Snø og is på nummerskilt skaper billettkrøll på ferger

nyheter

Må kunne lese nummerskilt

Siden 3. mai 2021 har det kun vært mulig å betale med AutoPASS om bord på de fleste fergesamband i Troms og Finnmark. For å kunne ta betalt for fergebilletten må mannskap om bord kunne lese av nummerskiltet på kjøretøyet. Med vinterens inntog i landsdelen opplever nå Troms fylkestrafikk utfordringer med at mange biler kjører om bord i fergene med nummerskilt som er tildekket av snø eller is. Dette skaper utfordringer for mannskap om bord.

– Det er viktig at de som reiser med ferge er påpasselig med å børste av snø og is fra nummerskilt før de kjører om bord i fergen. Dette gjør jobben lettere for mannskap om bord og skaper en raskere og bedre reise for alle, sier daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.