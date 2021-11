Hasteinnkaller til nytt pandemimøte

nyheter

– Vi er bekymret for utviklingen og belastningen på helsevesenet. Vi ser at smittesituasjonen får konsekvenser for helsevesenets evne til å handtere også annen behandling, sier fungerende fylkeslege Bjørn Øygard.

Kommunene var også sist fredag innkalt til et møte der mulige regionale tiltak ble diskutert. Folkehelseinstituttet kom i etterkant av dette møte med en skisse til tiltak som kommunene kan ta i bruk.

– Det er viktig at disse tiltakene følges opp på en koordinert måte i hele fylket slik at de samlede ressursene i helsetjenesten brukes mest mulig treffsikkert og at effekten av tiltakene evalueres så raskt som mulig, understreker fylkeslege Bjørn Øygard.