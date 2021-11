nyheter

Det er nå over to år siden tannlege Ellen-Merethe Høgsæt begynte å jobbe med en helt ny tjeneste for munnhelse som ikke finnes i dag: appen Tannhelsehjelpen.

Etter å ha kommet med i akseleratorprogrammet til Kupa, Arctic Accelerator, i 2019 fikk hun drahjelp til å ta prosjektet fra idé til produkt. Appen skal knytte offentlig tannhelse bedre sammen med helse- og omsorgstjenesten.