Nå starter den store bulke-uka

I fjor ble det registrert 5521 bilskader under Black Week, mens det året før var 9608 skader til en kostnad av 216 millioner, viser tall fra Finans Norge. På Black Friday var antall skader halvert i fjor i forhold til året før. Black Friday har tradisjonelt vært en bulkedag med hundrevis av parkeringsskader og stressulykker. Til tross for at det meldes om litt lavere andel fysiske butikker som skal avholde salget i år, forventer forsikringsselskapene mye biltrafikk, spesielt til og fra de store kjøpesentrene.

– Vi forventer tusenvis av bil- og bulkeskader neste uke, men er usikre på hvor mange som vil oppsøke butikker fysisk nå som det er høy smitte. Får vi en tilnærmet normal Black Week som for to år siden, vil det si i underkant av 10.000 bilskader til en kostnad på over 200 millioner kroner, skriver Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i pressemeldingen.