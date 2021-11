En mer ramsalt bok er vanskelig å finne

nyheter

«Kystvakten: Politi og samaritan» forteller historier om mannskaper på Sjømilitært Fiskerioppsyn og Kystvakten fra 1961 og fram til i dag. Et 60-års jubileum, altså. Knut Følstad, som er bosatt på Finnsnes, har vært delaktig i utgivelsen som et av medlemmene av plangruppa for kystvaktjubileet. Fra 1965 til 1971 jobbet han som telegrafist om bord på kystvaktskipet «Nornen». Den tidligere iTromsø-journalisten Per Eliassen har ført boka i penna.

– Mange vil nok kjenne seg igjen i flere av historiene som er beskrevet, sier Følstad.