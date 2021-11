Inviterer eldre ut på middag i desember

nyheter

Tidligere i år inviterte kommunen eldre ut på middag på Sure hotel, og nå blir det Niingkroa, melder Evenes kommune på sine hjemmesider. Tilskuddsordningen skal gjøre det mulig for kommuner som samarbeider med restauranter å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Tilskuddsordningen er i tråd med satsingene i Leve hele livet, hvor Mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

Politikerne sikrer at hjemmeboende får varm mat på døra: – Et viktig velferdstiltak Utkjøring av varm mat til hjemmeboende eldre og syke i Evenes har vært innstilt flere ganger det siste året. Dette har skapt usikkerhet om ordningen.

Kriteriene er at du er over 65 år og bosatt i Evenes. Kommunen skriver videre at påmeldte deltakere møter opp på avtalt sted, dato og klokkeslett. Der får de servert middag, men må betale for eventuell drikke selv. Middagen er gratis og utleveres kun til den som er forhåndspåmeldt til kommunen. Kommunen ber interesserte om å ta kontakt med rådhuset innen 29. november. Plasser tildeles etter først-til-mølla prinsippet.