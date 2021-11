Uvaksinert? Fra og med mandag 22. november må du i karantene om du kommer fra Gran Canaria og flere andre destinasjoner

nyheter

Samtidig bortfaller kravet om innreisekarantene fra regionene Östra Savolax SVD i Finland og Östergötland i Sverige. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 22. november, skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land som ikke har et gyldig, verifiserbart koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra. Innreisekarantene kan i tillegg forkortes for alle reisende ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Klarsignal for koronasertifikat for vaksinerte og dem med negativ test Kommuner får nå ta i bruk koronasertifikat, men må samtidig gi gratis testing til dem som ikke er vaksinert.

Endringene i landlisten vil fremgå av covid-19-forskriften fra og med mandag 22. november.