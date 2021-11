Kan styrke sjansen for industriarbeidsplasser i Harstad

nyheter

Slaktingen skal skje ved Norcods anlegg i Frosvika i Meløy kommune i Nordland. Avtalen gjelder for de neste tre årene (med mulighet til forlengelse) og dekker hele slakte- og foredlingsprosessen for torsk ved Vesterålen Havbruks fiskeforedlingsanlegg på Myre. Dette anlegget foredler også store mengder villtorsk gjennom vinterfiskesesongen. Avtalen dekker slakting av inntil 10 000 tonn fisk per år, melder det børsnoterte Norcod i en pressemelding.

Avtalen er et viktig steg for Vesterålen Havbruk, i og med at den åpner for helårsdrift for anlegget på Myre.