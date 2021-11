Forsvarsministeren besøker Evenes

nyheter

På Evenes vil forsvarsministeren besøke den nye basen for F-35 kampfly og P8 maritime overvåkingsfly, som er under oppbygging. Han ankommer Evenes cirka klokka 16.00. Under besøket i Indre Troms vil forsvarsministeren få oppdateringer fra Hæren og møte soldater fra Tillitsvalgtordningen i Forsvaret. Han vil også besøke kommandoplassen til Brigade Nord, som gjennomfører øvelse REIN 2.

For første gang tok F-35 av fra Evenes for å identifisere russiske bombefly To F-35 som for tiden er stasjonert på Evenes i forbindelse med trening, måtte på vingene for å møte russiske fly langs norskekysten.

Besøket på Evenes er spesielt, siden Enoksen (Sp) kommer fra Andøy, og i likhet med sitt parti var en sterk tilhenger av å opprettholde flybasen i havgapet, i stede for å etablere overvåkingsfly i Evenes. Men utbyggingen er som kjent godt i gang, og Senterpartiet måtte droppe opprettholdelsen av Andøya-basen under regjeringsforhandlingene.