Både de fergeansatte, passasjerer og Troms fylkestrafikk har vent seg til koronamåten, det vil si at bilskiltene blir fotografert på ferga og regningen kommer etterskuddsvis. Gamlemåten er tungvint. På enkelte samband, som eksempelvis over Toppsundet, må passasjerene oppsøke billettluke i salongen fra 1. januar, om de skal betale manuelt.

– Men dette gjelder selvfølgelig ikke de som har undertegnet autopassavtale med oss. Dette gjelder rundt 85 prosent av våre passasjerer. Resten, rundt 15 prosent, har ikke skrevet avtale. Vi ser gjerne at de gjør dette før nyttår, slik at vi slipper å kjøre tungvinte og gamle løsninger som manuell betaling. Det blir ingen rabatt på reiser for dem som betaler manuelt, sier Johnny Berg i Troms fylkestrafikk.