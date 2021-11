Blir ikke enig om størrelsen på erstatning etter tabbeoperasjon

nyheter

Kvinnen har derfor saksøkt Staten v/Pasientskadenemnda for å få utbetalt resten av pengene hun mener hun har krav på. Saken går i Midtre Hålogaland tingrett 24–25 november.

To og et halvt år etter operasjonene ble det avdekket at de kunstige linsene var implantert bak fram i begge øyne, samt at høyre linse ikke var korrekt festet. Begge linsene hadde seget ned. Partene i søksmålet er enige i at kvinnen er utsatt for en behandlingsskade. Uenigheten mellom partene dreier seg om hvilke konsekvenser skaden har for hennes funksjonsevne, ervervsevne og livskvalitet. Følgelig er det uenighet om erstatningens størrelse.