nyheter

Etter en braksuksess i 2019 var det ingen tvil om at arrangørene bak Momentum ønsket å gjenta konferansen. Koronaen satte en stopper for arrangementet i 2020, men 24. november er de endelig tilbake igjen med et spennende program i Nordic Hall.

Årets tema er «Herredømme, kvinner og kapital», og konferansen arrangeres av Medkila Girl Power.