Utstilling med barnekunstskolen: – Jeg har lært om varme og kalde farger

nyheter

Leder av barnekurset, Kåre Solheim, sier at det er to kurs per år som går over ti uker der barna lærer ulike male- og tegneteknikker.

– Vi har allerede venteliste på kurset som starter i februar. Jeg har vært med å arrangere kurs siden 2007 og det er et veldig populært tilbud, sier Solheim.