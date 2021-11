nyheter

Visste du for eksempel at Harstad har et tilbud for ishockey for barn?

Torsdag viste ungdomsskoleelever fram hobbyen sin til barneskoleelever på Harstad skole og Hagebyen skole. Hagebyen skole, Harstad skole og Bergseng skole har gått sammen om en felles aktivitetsdag for å vise fram hva som finnes for unge i byen.