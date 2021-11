nyheter

Åpningsdatoen er satt til 2. desember. Det er to uker senere enn planlagt, men kjøpmann Svenn-Inge Hjelmsø er bare glad de kan åpne før julehandelen starter for fullt.

– Pandemien gjorde at vi fikk litt leveringsproblemer med stålet som skulle være i taket. Heldigvis ble det ikke lange forsinkelsen, for det er en viktig deadline at vi får med oss jula, sier han.