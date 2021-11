Ber kommunen overta brøyting av vei

nyheter

– Vi er kjent med at kommunen brøyter andre tilsvarende veier, uten at disse er tilknyttet til kommunale boligfelt. Helt siden 1970-tallet har beboerne organisert brøyting selv, men vi må erkjenne at dette er vi ikke lenger i stand til, skriver beboer Dag Sandvik i et brev til kommunen.

Nå kommer hurtiglader til Gullesfjord: - Endelig blir det slutt på at folk leter tulling etter stikkontakter hos oss I vinter ble det klart at Enova gir støtte til utbygging av flere hurtigladere langs veiene i Nordland. Inkludert i planene var blant annet en lader i Lofast-området.

Han minner om at det er en livsnødvendighet å holde veien oppe vinterstid. Både for postombæring, kommunale tjenester, beboere og nødetatene. Alle husstandene er tilknyttet det kommunale vannverket. Kommunen har derfor allerede etablert infrastruktur i området. Beboerne ba første gang kommunen overta i februar i år, men ifølge Sandvik hørte de aldri noe fra kommunen. Han har derfor sendt nytt brev. Kopi av dette ligger i sakspapirene til formannskapsmøtet 15. november.