Slik skal ungdommene vise barna hvilke aktiviteter som finnes i byen

nyheter

Stadig flere ungdommer faller utenfor organisert fritidsaktivitet, og vi ønsker å bidra til at det skal bli lettere for flere å bli inkludert i dette, i første omgang gjennom lettfattelig informasjon. Men også ved å bidra til ordninger som kan støtte dette uavhengig av familiens økonomi.

I kommunestyremøte 29. april 2021 ble det vedtatt at de ulike skolene skulle legge til rette for en aktivitetsdag, der informasjon om aktiviteter i Harstad kommune blir gjort tilgjengelig for flest mulig barn og unge.

Hagebyen skole, Harstad skole og Bergseng skole har gått sammen for å arrangere en felles aktivitetsdag, der ungdommene selv presenterer sine aktivitetstilbud for barn og unge.

Derfor inviterer 100 elever fra Hagebyen skole til informasjonsmesse for alle elever i 1. til 7. klasse i byen, hvor de skal informere om ulike aktiviteter som finnes i Harstad.

Messen finner sted på Hagebyen og Bergseng skole allerede førstkommende torsdag.

Ungdomsskoleelevene tar utgangspunkt i egen aktivitet, og snakker med barna om veien fra nybegynner til ung junior. Over 20 ulike fritidsaktiviteter vil bli presentert.

De skal presentere mulighetene innenfor alt fra motocross, skyting, karate, alpint, klatring, sykling og riding til kulturtilbud som dans, teater, speider, band, Ungdommens Hus, Harstad fritidssenter og mye mer.