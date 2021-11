Sigrun slipper julesang fredag

nyheter

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle skrive en julesang egentlig, men så krøyp denne frem og da var det gjort, skriver Loe Sparboe i en e-post til Harstad Tidende.

– En julesang for alle

– Vi har fått servert mange julesanger de siste årene som har vært en motvekt til de romantiske og idylliske julesangene. Det har kommet mange sanger om de som ikke gleder seg til jul, de som synes jula er vanskelig og som helst skulle ha hoppa over hele desember. Jeg ville lage en julesang for alle. Og om hva jeg tenker jula handler og hva den kan gi oss. Den er fri for dombjeller og klokkespill, men jeg opplever likevel at den har drag av jul i seg, forteller hun og legger til: