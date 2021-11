Harstad innfører munnbindpåbud for helsepersonell

nyheter

Det innføres også et strengere testkrav for helsepersonell som har koronasmitte i sin husstand.

Kommunen innfører begge tiltakene til tross for at det har vært få nye kjente smittetilfeller i kommunen de siste dagene. Avgjørelsen har bakgrunn i to forhold:

UNN har gått til gult beredskapsnivå på alle sine sykehus på grunn av mange innlagte koronapasienter. Det fører til tidvis økt press på kommunens helsetjenester; spesielt på Helsehuset, som skal ivareta utskrivningsklare pasienter fra UNN. Det kan også forplante seg videre ut i andre deler av kommunens helsetjenester. Det sirkulerer flere luftveisvirus i befolkningen, og dette medfører økt sykefravær blant ansatte i helsetjenesten.

– For å sikre at vi har nok kapasitet og friske folk på jobb, innfører vi derfor bruk av munnbind i de situasjoner der ansatte har pasientkontakt nærmere enn en meter, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Smitte i husstand til helsepersonell

Hvis fullvaksinerte helsepersonell oppdager smitte i sin husstand, skal det tas en test (hurtigtest eller PCR) så raskt som mulig, samt bruke beskyttelsesutstyr.

– Vi anbefaler i tillegg at fullvaksinerte helsepersonell som har smitte i sin husstand, gjennomfører en daglig hurtigtest før de møter på jobb. Hurtigtest vil man få utlevert på Luftveisklinikken. Dette er noe strengere enn de nasjonale kravene/rådene.

For uvaksinerte og delvaksinerte helsearbeidere følges de nasjonale kravene. Disse skal ta en daglig hurtigtest og bruke beskyttelsesutstyr ut ifra retningslinjer til FHI.

Disse tiltakene vil kunne redusere risiko for smitte inn i en allerede presset tjeneste.