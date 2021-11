Vel blåst uke med øvelse for politiet og kystjegerne i Harstad

nyheter

De er Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten. Om det skulle bli nødvendig kan de innhente informasjon til politiet også. Det trente operatørene i Kystjegerkommandoen på under øvelse Nordlys.

For folk flest er det ingenting som skjer. Byen er like rolig som vinden, og de eneste som er lys våken er stjernene som skinner fredelig over Harstad.

Operatørene i Kystjegerkommandoen har sendt ut drone, og holder utkikk fra et skogholt litt utenfor byen. De har fått informasjon om aktivitet som potensielt kan gjøre byen mindre fredelig. Nå starter oppdraget med å bevare og styrke samfunnssikkerheten.

Se uten å bli sett

Politiet har fått melding om to fartøy med personer om bord som kan knyttes til kriminelle miljø. For å få mer informasjon og lokalisere fartøyene, trenger de bistand fra Kystjegerkommandoen.

– Vi har kapabiliteter som vi utvikler for våre oppdrag, som i visse situasjoner kan bli relevante for politiet. Blant annet kan vi støtte med å overvåke og innhente informasjon, forteller sjef for Kystjegerkommandoen kommandørkaptein Sten Richard Larsen.

Inne i stridsbåten forbereder operatørene utstyret som skal brukes til å overvåke fartøyene. Når kameraet er montert opp, er de nesten klare til å trekke ut på dekk. Først må en siste forberedelse gjøres; kameraet må dekkes til for at det ikke skal slippe ut lys. Operatørene skal se, uten å bli sett.

Side om side

Fartøyene er lokalisert, og har blitt overvåket gjennom natten. Innsatsleder i politiet i Harstad Jahn Erik Solheim er med om bord i stridsbåten for å planlegge operasjonen sammen med operatørene. Dette er en viktig del av samtreningen på tvers av justis- og forsvarssektoren.

– Ved å øve sammen blir vi bedre kjent med hverandres styrker og svakheter, og er bedre rustet til å operere sammen, forklarer Larsen.

Neste steg er å komme seg om bord i det ene fartøyet de har overvåket, for å legge til rette for politiet sin videre etterforskning.

– En av våre kjerneoppgaver er bording. Under øvelse Nordlys har vi bistått politimesteren i Troms og lokalt politi med å ta kontroll over et fartøy slik at politiet kan komme om bord og gjennomføre sin bevissikring og etterforskning, fortsetter han.

En samlet beredskapsevne

I en krisesituasjon kan politiet rask be om bistand fra Forsvaret. Denne samhandlingen må trenes på, for å sikre en samlet beredskapsevne.

– Det er mange ressurser i sving under en slik beredskapsøvelse. Samtreningen styrker vår evne til å samarbeide og løse oppdrag på en rask og effektiv måte.

Treningen har vært realistisk, med utgangspunkt i en situasjon som kan oppstå.

– Under øvelse Nordlys har vi trent på å støtte politiet med kompetanse som de kan få bruk for i en reell situasjon. Øvelsen har gjort forståelsen bedre for begge parter, og styrket vår felles nasjonale innsatsevne, avslutter sjef for Kystjegerkommandoen kommandørkaptein Sten Richard Larsen.