For noen uker siden ble det kjent at Solberg-regjeringen hadde fjernet Anna Rogde fra statsbudsjettet. Frps Per-Willy Amundsen satte da sin lit til at Støre-regjeringen ville sette den historiske skonnerten tilbake på budsjettet. Slik ble det ikke.

– Ikke forventet

– Den nye regjeringa har sendt tydelige signaler om at de ønsket å få med Anna Rogde på budsjettet. Men dessverre så vi i dag at hun nok en gang er fullstendig utelatt, sier Amundsen.