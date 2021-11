De tilbyr gratis jusshjelp – i november kan du møte dem i Harstad og Tjeldsund

nyheter

Jusshjelpa i Nord-Norge er til for å hjelpe de som trenger bistand aller mest. Saksbehandlerne Alexandra Sæther og Caroline Ariadne Isaksen reiser for tiden rundt i nord for å opplyse om at terskelen er lav for å ta kontakt for folk i hele Nord-Norge.

Tar imot saker

Den 24. november kommer de til Harstad, og den 25. november til Tjeldsund, for å samle inn saker fra mennesker som trenger hjelp.

Her er det bare å møte opp, forteller de.

– Det er kanskje mange med behov for juridisk hjelp som ikke vet at Jusshjelpa eksisterer. Vi drar derfor på saksinntaksturer rundt om i landsdelen fordi vi ønsker at rettshjelpstiltaket skal bli mer synlig, forteller Caroline Ariadne Isaksen.

– Vi ønsker å gi de personene som møter opp et så godt svar som mulig, men det er vanskelig å svare på juridiske spørsmål på stående fot. Derfor blir de fleste sakene med tilbake til Tromsø der vi i Jusshjelpa utreder saken. Likevel er det ikke sikkert at Jusshjelpa kan hjelpe i alle saker.

Dette jobber de med mest

Jusshjelpa har spesialisert seg innen flere rettsområder. De må fokusere på noen for å kunne gi best mulig hjelp, og har derfor landet på områder som familie-, samboer- og barnesaker, husleierett, trygderett og arbeidsrett.

De bistår også klienter i gjeldssaker, utlendingsrett, sosialrett og fengselsrett. Alle saksbehandlerne jobber i tillegg med pengekrav.

– Vi oppfordrer de som har et juridisk spørsmål eller problem om å ta kontakt med oss. Det kan være at man har et problem med å få utbetalt depositumet etter at man har sagt opp leiekontrakten eller at man har spørsmål i forbindelse med en skilsmisse. Alle kan komme til oss, sier Alexandra Sæther.

I Harstad vil de møte på UiT Harstad. I Tjeldsund vil de møte opp på Elvemo.