I Trøndelag krever AP-topper at fraværsgrensen i videregående settes på pause nå som covid-19-smitten, RS-virus og forkjølelsesvirus øker mange steder i landet. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier til NRK at regjeringen jobber med å finne en løsning. De skal komme raskt tilbake med et svar.

Adresseavisen og NRK erfarer at det kan komme endringer torsdag.