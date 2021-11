Sliter litt med vaksinetelefonen

nyheter

På hjemmesiden er følgende oppdatering lagt ut:

– Vi har dessverre erfart at det er feil på vaksinetelefonen for tida, og mange har ikke kommet igjennom på telefonen på tross av at det har vært kapasitet til å besvare spørsmål. Vi jobber nå med å få dette i orden igjen og håper alt skal være på plass til vi åpner linjene igjen klokken 09.00 i morgen torsdag.

– Kommer dere ikke igjennom på vaksinetelefonen kan spørsmål sendes på SMS til samme telefonnummer. Dere vil da få svar så snart vi kan i løpet av de nærmeste dagene. Vi beklager at du kan ha hatt problemer med å komme igjennom, skriver kommunen.