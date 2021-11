nyheter

– Vi skulle gjerne hatt et bedre uteområde, og det får vi når den nye skolen på Mustapartajordet blir ferdig om få år, sier rektor Kristin Solheim.

Råteskader

For nå er det to lekeapparater som er skrotet på Bergseng. Etter at Drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune utførte hovedettersyn i skolegården ble lekeapparatene tatt ned og fjernet, «Kråkeslottet» måtte stenges midlertidig inntil det er reparert og på noen andre lekeapparater måtte det foretas reparasjoner.