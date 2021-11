nyheter

Bygg- og eiendomssjef Jan Dag Stenhaug sier resultatet av disse to dagene skal sammenstilles og det skal lages en rapport som skal behandles i kommunestyret.

- Det er veldig viktig å få en god oversikt over alle skole- og barnehagebygg. Alle ansatte er klar over at det ikke følger med penger til utbedringer eller oppgraderinger, men vil gi oss en unik oversikt over hvordan det er å jobbe i byggene, sier han.