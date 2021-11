Politiet ønsker kontakt med person etter at hurtigbåt ble løsnet fra kai i Harstad

nyheter

Natt til lørdag ble den 39 meter lange MS Fjordjarl løsnet fra kaien i Harstad av en for politiet ukjent person.

Båten lå til kai for natta ved kulturhuset med baugen utover (nord/øst) i indre havn. Ut ifra videoovervåkning på båten kommer to personer forbi i løpet av natten. Den ene av disse løsner baugtappen og begge springene (tauet foran og de to som fester baug og akter fra midten).

Aktertappen ble ikke løsnet. Dette medførte at båten slapp med baugen fra kaien og dreide 180 grader slik at den ble liggende med baugen motsatt vei kun hengende i aktertappen. Som følge av dette er det oppstått skader på fergen og på kaia.

Politiet ønsker nå kontakt med personer som har observert hendelsen.

– Det er opprettet saker for skadeverk om havneanlegg og skader på båt, og vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan belyse sakene, sier politiavdelingsleder Marius Bergan i Troms politidistrikt.

Politiet sitter på overvåkningsbilder og det kan bli aktuelt å frigi bildene hvis personen ikke melder seg frivillig.