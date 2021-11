Klarer ikke holde beredskapen oppe uten å bryte loven

nyheter

Dette skriver brannsjef Ove Frantzen i et brev til personalsjef Mona Paulsen. Han anmoder om at personellutfordringene må bli en sak for arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Frantzen skriver:

– På grunn av langtidssykemeldinger, foreldrepermisjoner, samt i forbindelse med avvikling av årets sommerferie har jeg fått rapport om uforsvarlig og formentlig ulovlig bruk av ekstravakter for å få vaktturnusen til å «gå i hop» for å greie å opprettholde et lovlig minimum av beredskap i henhold til brannlov, samt dimensjonering- og røykdykkerforskrift.