Ibestad: Tre nye smittetilfeller

– Det er både ansatte og beboere blant disse tre smittede. Heldigvis har vi så langt ikke registrert noen smittetilfeller utenfor sykehjemmet, sier Brustind.

– Sett ut fra befolkningstallet er utbruddet vi har hatt, som nå teller 21 smittede, kjempestort. Langt høyere enn for eksempel Tromsø. Men her må jeg rose de ansatte for måten dette har blitt taklet på. De tester seg selv hjemme hver dag før de går på jobb. I tillegg testet beboerne annenhver dag, sier Brustind.

Han påpeker videre at takket være det gode samarbeidet gjennom Astafjordlegene har det vært mulig å hente hjelp fra Salangen, Lavangen og Dyrøy.

– Dette har hjulpet oss til å få kabalen til å gå opp med tanke på å ha nok ansatte ved sykehjemmet i perioden de som er smittet har måtte holde seg hjemme.

Smitten ved sykehjemmet er nå på 10. dagen.

– Selv om vi har drevet utstrakt smittesporing har vi ikke klart å spore årsaken til smitteutbruddet ved sykehjemmet. Vi har derfor avsluttet smittesporingen og fokuserer nå heller på å hindre ytterligere smitte, sier Brustind.