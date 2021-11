Dette skal ex-politiker Kent Gudmundsen jobbe med de neste årene

nyheter

Den nye organisasjonen har sitt grunnlag fra det betenkelige faktum at seks av 10 bedrifter mangler spisskompetanse. Man mener det er på høy tid å gå sammen for ny satsing på voksnes læring. LO, NITO og en rekke andre kompetanseorganisasjoner er blant de som nå gjennom sine studieforbund går sammen og oppretter «Kompetanseforbundet». En ny satsing i utdanningssystemet. Tidligere stortingsrepresentant og 1. nestleder i utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær.

- 6 av 10 bedrifter melder at de mangler nødvendig spisskompetanse og mange ansatte kan føle seg tidvis utdatert. Selv om «alle» løfter frem behovet for korte og spissede opplæringstilbud, ser vi like fullt at avstanden ofte er stor mellom den enkelte arbeidstaker, behovet i den enkelte bedrift og hva som tilbys i tradisjonelle utdanningsløp.