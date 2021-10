Betydelige mengder blodspor - mulig innbruddsforsøk i Fauskevåg

nyheter

Ifølge forfatteren av innlegget har uvedkommende vært på en dør i et bolighus og knust vindusglasset i døren, men det er ingen ting som tyder på at personen(e) har vært inne i selve huset. Det var blodspor både på trappen og utenfor et annet hus, så mye tyder på at noen har skadet seg da ruta knuste. En jakke skal også ha blitt funnet på bakken nær boligene. I jakken lå det også en lighter.

Politiet rykket ut til Kilamyra i kveld: Bil fikk ruta knust av en isklump Politiet i Harstad var i 17.50-tiden på leting etter 3-4 ungdommer som var observert kastende is/snøklumper på biler i området Kilamyra.

Saken skal være politianmeldt og blodsporene sikret med hensyn til en potensiell dna-analyse. Noe skriking og skråling nattestid i det aktuelle området var det, men om det har noen tilknytning til det knuste glasset, er usikkert.